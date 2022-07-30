Про це Джо Байден повідомив у Twitter.

У президента США немає симптомів коронавірусу.

"Друзі, сьогодні я знову отримав позитивний результат на COVID. Це трапляється з малою кількістю людей. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватись для безпеки всіх навколо. Я все ще працюю і скоро повернуся", - написав Джо Байден.

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу. 23 липня стало відомо, що Джо Байден переносить захворювання у легкій формі.

25 липня, його лікар повідомив, що президент США майже позбувся основних симптомів COVID-19. 27 липня Байден завершив курс лікування від коронавірусу, але ще перебуває на самоізоляції.

29 липня Джо Байден отримав негативний тест на COVID-19.

Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.

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