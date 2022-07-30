Байден знову заразився коранавірусом
Президент США Джо Байден знову отримав позитивний тест на коронавірус
Про це Джо Байден повідомив у Twitter.
У президента США немає симптомів коронавірусу.
"Друзі, сьогодні я знову отримав позитивний результат на COVID. Це трапляється з малою кількістю людей. У мене немає симптомів, але я збираюся ізолюватись для безпеки всіх навколо. Я все ще працюю і скоро повернуся", - написав Джо Байден.
- Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу. 23 липня стало відомо, що Джо Байден переносить захворювання у легкій формі.
- 25 липня, його лікар повідомив, що президент США майже позбувся основних симптомів COVID-19. 27 липня Байден завершив курс лікування від коронавірусу, але ще перебуває на самоізоляції.
- 29 липня Джо Байден отримав негативний тест на COVID-19.
- Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.
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