Байден одужав. Лікар повідомив про негативний тест на коронавірус президента США

Про це пише Reuters, з посиланням на повідомлення його лікаря.

У Байдена лихоманки немає, а симптоми майже повністю зникли, сказав лікар Кевін О'Коннор у записці в середу. То ж згідно з меморандумом, оприлюдненим Білим домом, Байден припинить свої суворі заходи ізоляції.

Журналісти також опублікували лист лікаря Байдена, в якому сказано, що він здав два негативні антиген-тести вночі та вранці, а симптоми практично повністю зникли. Президент США продовжить носити маску і частіше робитиме тести.

Фото свого негативного тесту Байден опублікував у Twitter, зазначивши, що повертається до роботи в Білий дім.

Back to the Oval.



Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF — President Biden (@POTUS) July 27, 2022

Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу. 23 липня стало відомо, що Джо Байден переносить захворювання у легкій формі.

25 липня, його лікар повідомив, що президент США майже позбувся основних симптомів COVID-19. 27 липня Байден завершив курс лікування від коронавірусу, але ще перебуває на самоізоляції.

Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.

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