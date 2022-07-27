Байден одужав. Лікар повідомив про негативний тест на коронавірус президента США
Президент США Джо Байден здав негативний результат на COVID-19 у вівторок увечері та в середу вранці після зараження коронавірусом минулого тижня
Про це пише Reuters, з посиланням на повідомлення його лікаря.
У Байдена лихоманки немає, а симптоми майже повністю зникли, сказав лікар Кевін О'Коннор у записці в середу. То ж згідно з меморандумом, оприлюдненим Білим домом, Байден припинить свої суворі заходи ізоляції.
Журналісти також опублікували лист лікаря Байдена, в якому сказано, що він здав два негативні антиген-тести вночі та вранці, а симптоми практично повністю зникли. Президент США продовжить носити маску і частіше робитиме тести.
Фото свого негативного тесту Байден опублікував у Twitter, зазначивши, що повертається до роботи в Білий дім.
Back to the Oval.— President Biden (@POTUS) July 27, 2022
Thanks to Doc for the good care, and to all of you for your support. pic.twitter.com/Cfzn1zAKJF
- Прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр повідомила, що Байден 21 липня отримав позитивний результат тесту на коронавірус, ізолювався та перейшов на дистанційну роботу. 23 липня стало відомо, що Джо Байден переносить захворювання у легкій формі.
- 25 липня, його лікар повідомив, що президент США майже позбувся основних симптомів COVID-19. 27 липня Байден завершив курс лікування від коронавірусу, але ще перебуває на самоізоляції.
- Відзначимо, що Байден пройшов повний курс вакцинації COVID-19, а також прийняв дві бустерні дози вакцини.
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