Байден пожартував над віком і психічним станом Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Байден виступив на званій вечері клубу "Грідайрон", щорічному заході, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти участь у заході. Під час зустрічі політики та журналісти обмінюються жартівливими висловлюваннями щодо офіційних справ.

"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший — це я", - сказав Байден у суботу перед понад 650 гостями, серед яких були президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, і генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.

Байден підкреслив важливість преси, яка, за його словами, не є "ворогом народу", на відміну від попередніх зауважень Трампа щодо ЗМІ.

Він також говорив про війну в Україні з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.

"Ми не будемо коритися, вони (українці, - ред.) не коритимуться, і я не коритимусь», — сказав Байден.