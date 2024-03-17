Байден пожартував над віком і психічним станом Трампа
16 березня президент США Джо Байден розкритикував колишнього президента Дональда Трампа жартами про його вік та психічний стан, заявивши, що той непридатний для президентства
Про це повідомляє Reuters.
Байден виступив на званій вечері клубу "Грідайрон", щорічному заході, який відбувається у Вашингтоні з 1880-х років. Кожен американський президент за своєї каденції має взяти участь у заході. Під час зустрічі політики та журналісти обмінюються жартівливими висловлюваннями щодо офіційних справ.
"Один кандидат занадто старий і психічно непридатний для того, щоб бути президентом. Інший — це я", - сказав Байден у суботу перед понад 650 гостями, серед яких були президент Ірландії Лео Варадкар, засновник Amazon і власник Washington Post Джефф Безос, і генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу.
Байден підкреслив важливість преси, яка, за його словами, не є "ворогом народу", на відміну від попередніх зауважень Трампа щодо ЗМІ.
Він також говорив про війну в Україні з прем'єр-міністром Естонії Каєю Каллас.
"Ми не будемо коритися, вони (українці, - ред.) не коритимуться, і я не коритимусь», — сказав Байден.
- Сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
- Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, посилаючись на свій вік, який викликає суперечки серед деяких виборців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.48 Купівля 38.48Продаж 38.97
- EUR Купівля 41.88Продаж 42.69
- Актуальне
- Важливе