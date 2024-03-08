Питання не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям, - Байден про занепокоєння сенаторів через його вік

Про це пише CNN.

"Я оптиміст. Я справді оптиміст. Я оптиміст. Мої співвітчизники американці, проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям", - сказав Байден.

Зазначається, що він є найстарішим президентом в історії, випереджаючи Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

У разі обрання у 2024 році Байдену наприкінці другого терміну буде 86 років.