Питання не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям, - Байден про занепокоєння сенаторів через його вік
Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, посилаючись на свій вік, який викликає суперечки серед деяких виборців
Про це пише CNN.
"Я оптиміст. Я справді оптиміст. Я оптиміст. Мої співвітчизники американці, проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям", - сказав Байден.
Зазначається, що він є найстарішим президентом в історії, випереджаючи Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.
У разі обрання у 2024 році Байдену наприкінці другого терміну буде 86 років.
- Сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
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