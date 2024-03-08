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Питання не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям, - Байден про занепокоєння сенаторів через його вік

8 березня, 2024 п'ятниця
07:35
Світ Джо Байден

Президент США Джо Байден висловив оптимізм щодо своєї здатності керувати країною, посилаючись на свій вік, який викликає суперечки серед деяких виборців

Про це пише CNN.

"Я оптиміст. Я справді оптиміст. Я оптиміст. Мої співвітчизники американці, проблема, яка стоїть перед нашою нацією, полягає не в тому, скільки нам років, а в тому, скільки років нашим ідеям", - сказав Байден.

Зазначається, що він є найстарішим президентом в історії, випереджаючи Рональда Рейгана, якому наприкінці другого терміну було 77 років.

У разі обрання у 2024 році Байдену наприкінці другого терміну буде 86 років.

  • Сенатори від демократів побоюються, що вік і стан здоров'я президента Байдена можуть коштувати їм Білого дому, однак не бажають висловлюватися публічно, оскільки він є єдиним кандидатом від їхньої партії на виборах у 2024 році.
Теги:
Джо Байден
вибори у США
США
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