Байден провів перемовини з Зеленським та оголосив про новий пакет військової допомоги
У п'ятницю, 23 серпня, президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським та оголосив про новий пакет допомоги з нагоди Дня Незалежності України
Про це йдеться на сайті Білого дому.
"Завтра, коли народ України відзначатиме свій День Незалежності, нехай буде зрозуміло: коли почалася безглузда війна Росії, Україна була вільною країною. Сьогодні вона все ще залишається вільною країною. І війна закінчиться, коли Україна залишиться вільною, суверенною і незалежною країною", - наголосив Байден.
За його словами, саме такий меседж він передав Зеленському під час розмови з ним. Також Байден висловив непохитну підтримку народу України з боку Сполучених Штатів.
Американський президент відзначив, що за два з половиною роки українцями вдалось "відбити жорстокий натиск Росії, в тому числі відвоювати більше половини території, яку російські війська захопили в перші дні війни".
"Саме тому я пишаюся тим, що сьогодні ми оголосимо про новий пакет військової допомоги Україні. Пакет включає ракети протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками і протитанкові ракети для захисту від еволюціонуючої тактики Росії на полі бою; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні ракетні комплекси, які їх захищають", - зазначив Байден.
Він також нагадав, що цього дня міністерство фінансів також запровадило нові санкції проти майже 400 юридичних і фізичних осіб, які підтримують Росію.
"Ці дії ґрунтуються на низці історичних кроків, які ми зробили разом з нашими союзниками і партнерами за останні кілька місяців на підтримку України - від передачі винищувачів F-16, зобов'язання поставити сотні перехоплювачів протиповітряної оборони протягом наступного року до швидкого збільшення допомоги у сфері безпеки на фронті після ухвалення нашого Закону про національну безпеку", - пояснив Байден.
Зеленський теж опублікував підсумки перемовин.
"Подякував за теплі привітання та непохитну американську підтримку. Зокрема, дякую за ухвалення Сполученими Штатами сьогодні чергового санкційного пакета проти паливно-енергетичного та металургійного секторів, фінансової сфери та російського ВПК. Санкційний тиск на Росію має посилюватися й надалі", - написав президент.
Він також прокоментував виділення нового пакета оборонної підтримки від США.
"Україна критично потребує постачання зброї з оголошених пакетів, зокрема додаткових систем ППО для надійного захисту міст, громад і критичної інфраструктури. Скоординували наші подальші двосторонні контакти", - підсумував Зеленський.
- Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена готується оголосити про новий пакет військової допомоги Україні на $125 млн.
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