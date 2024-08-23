США готують військову допомогу Україні до Дня Незалежності на $125 млн, - AP

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на американських чиновників.

"Чиновники говорили на умовах анонімності, оскільки про допомогу не було оголошено публічно. Офіційне оголошення може бути вже в п'ятницю, напередодні Дня Незалежності України", - повідомило видання.

За даними AP, пакет допомоги включає ракети для протиповітряної оборони, протитанкові ракети Javelin та низку інших засобів бою цього типу, боєприпаси для ракетно-артилерійських систем HIMARS, обладнання для боротьби з дронами, засоби радіоелектронної боротьби, артилерійські боєприпаси калібрів 155 мм і 105 мм, транспортні засоби та іншу техніку.

"Зброя надається через повноваження президента про скорочення. Це означає, що вона взята зі складів Пентагону та може бути доставлена ​​швидше", - зазначає видання.