Байден провів телефонну розмову з фон дер Ляєн: говорили про Україну

Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

На початку розмови Джо Байден привітав Урсулу фон дер Ляєн з переобранням на посаду президентки Єврокомісії.

Крім того, за інформацією пресслужби, лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному подоланню найбільших світових викликів.

"Вони також обговорили підтримку України та зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.

У відповідь фон дер Ляєн подякувала Байдену за привітання, підтвердивши відданість співпраці між США та ЄС. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Шановний Байден, дякую вам за теплі привітання з моїм переобранням під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови. ЄС і США - партнери, друзі і союзники. Ми разом стикаємося зі спільними викликами - в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначила вона.