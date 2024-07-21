Байден провів телефонну розмову з фон дер Ляєн: говорили про Україну
Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, привітавши її з переобранням на цю посаду. Також говорили про Україну
Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
На початку розмови Джо Байден привітав Урсулу фон дер Ляєн з переобранням на посаду президентки Єврокомісії.
Крім того, за інформацією пресслужби, лідери підтвердили свою відданість міцним відносинам між США та ЄС і спільному подоланню найбільших світових викликів.
"Вони також обговорили підтримку України та зусилля, спрямовані на притягнення Росії до відповідальності за її агресію", - йдеться у повідомленні.
У відповідь фон дер Ляєн подякувала Байдену за привітання, підтвердивши відданість співпраці між США та ЄС. Про це вона написала на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Шановний Байден, дякую вам за теплі привітання з моїм переобранням під час нашої сьогоднішньої телефонної розмови. ЄС і США - партнери, друзі і союзники. Ми разом стикаємося зі спільними викликами - в Європі, на Близькому Сході та в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначила вона.
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Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий термін, який триватиме 5 років.
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