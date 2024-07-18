Європарламент переобрав фон дер Ляєн на посаду очільниці Єврокомісії
Європейський парламент на засіданні 18 липня переобрав Урсулу фон дер Ляєн головою Європейської комісії на другий термін, який триватиме 5 років
Про це повідомляє ЄП
За призначення проголосував 401 депутат Європарламенту, проти – 284.
Представники єврогрупи "Лівих" пропонували відкласти голосування, пославшись на рішення Суду ЄС стосовно ролі очільниці в закупівлі вакцин під час пандемії, але переважна більшість депутатів виступила проти.
У програмі фон дер Ляєн пообіцяла зробити наголос на оборонній політиці ЄС, а також запровадити нові посади в Єврокомісії – зокрема, комісарів з питань оборони, будівництва житла, Середземноморського регіону та рибальства.
Вона пообіцяла сприяти конкурентоспроможності ЄС й інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан.
Призначення ще не означає початку роботи нового складу Єврокомісії: Європарламент повинен схвалити кандидатури всіх комісарів, на що можуть піти тижні.
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