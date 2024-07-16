Роберту Мецолу переобрали президенткою Європарламенту

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Відкриття сесії проходило під головуванням Роберти Мецоли, колишньої президентки Європарламенту.

Одним із ключових моментів відкриття сесії стало голосування за нового президента Європейського парламенту. Кандидатами були Роберта Мецола (ЄНП, Мальта) та Ірен Монтеро (ліві, Іспанія). Обидві кандидатки виступили з короткими заявами, де виклали свої бачення майбутнього Європарламенту.

За результатами голосування новою президенткою Європейського парламенту було обрано Роберту Мецолу, передає Радіо Свобода.

Відтак вона буде на цій посаді ще два з половиною роки.