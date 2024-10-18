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Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов'язалися посилити підтримку України

Марія Науменко
18 жовтня, 2024 п'ятниця
20:23
Світ

У п'ятницю, 18 жовтня, в Берліні відбулась чотиристороння зустріч між президентом США Джо Байденом, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, під час якої лідери зобов'язалися посилити підтримку України

Зміст

Про це повідомляє CBS News.

Під час зустрічі Байден наголосив на важливості підтримки України, враховуючи наближення складної зими.

"Оскільки Україну чекає важка зима, ми повинні - ми зобов'язані - зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку, - наголосив Байден. - І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя в світі, де панує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть".

Шольц також заявив, що Німеччина "буде стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", вказавши на запланований міжнародний кредитний пакет у розмірі 50 млрд доларів, який фінансуватиметься коштом відсотків від прибутків від заморожених російських активів.

"Наша позиція чітка: ми підтримуємо Україну настільки сильно, наскільки це можливо", - додав Шольц.

Він також наголосив на важливості уникнення прямої участі НАТО у війні. 

Крім того, Шольц високо оцінив зусилля президента Байдена у консолідації глобальної підтримки України.

"Саме завдяки вашому лідерству плани Путіна провалилися, і Україна не була захоплена протягом кількох днів, - додав він, звертаючись до Байдена. - Разом ми віддані суверенітету і цілісності України, щоб Росія не змогла підкорити Україну силою. Ми будемо на боці України стільки, скільки буде потрібно".

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оцінив ситуацію в Україні як надзвичайно складну, але зазначив, що Росія поступово слабшає, витрачаючи 40% свого бюджету на війну, передає Politico.

"Хоча ситуація є неймовірно складною, правда і те, що Росія стає слабшою, - зауважив він. - Ця війна поглинає 40% їхнього бюджету. Минулого місяця Росія зазнала найбільших щоденних втрат."

За підсумками зустрічі усі лідери наголосили на своїй рішучості підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.

  • У ніч з 17 на 18 жовтня літак з президентом США Джо Байденом приземлився в Німеччині.

 

Теги:
Україна
політика
Франція
Президент США
Німеччина
Джо Байден
Війна з Росією
Емманюель Макрон
США
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
Олаф Шольц
Світ про Україну
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