Байден, Шольц, Стармер і Макрон під час зустрічі в Берліні зобов'язалися посилити підтримку України

Про це повідомляє CBS News.

Під час зустрічі Байден наголосив на важливості підтримки України, враховуючи наближення складної зими.

"Оскільки Україну чекає важка зима, ми повинні - ми зобов'язані - зберегти нашу рішучість, наші зусилля і нашу підтримку, - наголосив Байден. - І я знаю, що ціна велика. Не робіть помилки, вона мізерна у порівнянні з вартістю життя в світі, де панує агресія, де великі держави нападають і залякують менші просто тому, що вони можуть".

Шольц також заявив, що Німеччина "буде стояти поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно", вказавши на запланований міжнародний кредитний пакет у розмірі 50 млрд доларів, який фінансуватиметься коштом відсотків від прибутків від заморожених російських активів.

"Наша позиція чітка: ми підтримуємо Україну настільки сильно, наскільки це можливо", - додав Шольц.

Він також наголосив на важливості уникнення прямої участі НАТО у війні.

Крім того, Шольц високо оцінив зусилля президента Байдена у консолідації глобальної підтримки України.

"Саме завдяки вашому лідерству плани Путіна провалилися, і Україна не була захоплена протягом кількох днів, - додав він, звертаючись до Байдена. - Разом ми віддані суверенітету і цілісності України, щоб Росія не змогла підкорити Україну силою. Ми будемо на боці України стільки, скільки буде потрібно".

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер оцінив ситуацію в Україні як надзвичайно складну, але зазначив, що Росія поступово слабшає, витрачаючи 40% свого бюджету на війну, передає Politico.

"Хоча ситуація є неймовірно складною, правда і те, що Росія стає слабшою, - зауважив він. - Ця війна поглинає 40% їхнього бюджету. Минулого місяця Росія зазнала найбільших щоденних втрат."

За підсумками зустрічі усі лідери наголосили на своїй рішучості підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією.