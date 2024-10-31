Байден відвідає інавгурацію президента США незалежно від переможця, - Білий дім
Чинний президент Сполучених Штатів Джо Байден відвідає інавгурацію наступного президента США незалежно від того, хто переможе на виборах
Про це повідомляє Reuters із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр.
"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і саме це ви побачите, як він буде робити. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ має побачити незалежно від того, хто переможе", - сказала Жан-П’єр.
Тим часом речниця наголосила, що президенти регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.
Водночас у виданні нагадали, що колишній президент і кандидат від республіканців Дональд Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім перед інавгурацією Байдена, пропустивши традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції та саму інавгурацію.
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