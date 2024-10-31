Байден відвідає інавгурацію президента США незалежно від переможця, - Білий дім

Про це повідомляє Reuters із посиланням на речницю Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Цей президент вірить у мирну передачу влади, і саме це ви побачите, як він буде робити. Справа не в ньому. Справа в американському народі. Це те, що американський народ має побачити незалежно від того, хто переможе", - сказала Жан-П’єр.

Тим часом речниця наголосила, що президенти регулярно відвідують інавгурацію своїх наступників.

Водночас у виданні нагадали, що колишній президент і кандидат від республіканців Дональд Трамп і його дружина Меланія залишили Білий дім перед інавгурацією Байдена, пропустивши традиційне привітання наступних мешканців президентської резиденції та саму інавгурацію.