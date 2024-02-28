Байден заборонить передавати РФ, Китаю та Ірану персональні дані американців, - The Hill
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден видасть указ, згідно з яким буде заборонено передавати особисту інформацію американців Росії, Китаю, а також Ірану
Про це повідомляє The Hill.
У матеріалі зазначено, що міністерство юстиції США буде зобов’язане встановити захист геномної інформації, біометричних, фінансових, геолокаційних, персональних даних про здоров’я, а також конфіденційних даних, що стосуються уряду.
Видання стверджує, такі заходи щодо захисту блокуватимуть масштабну передачу конфіденційних даних громадян США до шістьох країн: Китаю, Росії, Ірану, КНДР, Куби та Венесуели.
"Ці країни використовують свій доступ до великої маси конфіденційних персональних даних американців і пов’язаних з урядом даних, щоб брати участь у різноманітних нечесних діях, включаючи зловмисну кібердіяльність, шпигунство та шантаж", - сказав високопоставлений представник адміністрації Байдена.
Також він додав: розвідувальне товариство США дало зрозуміти, що "наші супротивники все частіше розглядають дані як стратегічний ресурс".
- 2 лютого в США засудили колишнього співробітника ЦРУ до 40 років в'язниці за незаконний збір і передачу інформації проєкту WikiLeaks про національну оборону.
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