Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України

Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України

11 березня, 2024 понедiлок
19:59
Світ Петр Фіала

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 15 квітня зустрінеться з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Білому домі. Вони говоритимуть, зокрема, про підтримку України

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зауважила, що президент Штатів та прем’єр Чехії обговорять "подальше зміцнення американо-чеських відносин" та "підтвердять свою рішучу підтримку України, яка захищається від російської агресії".

Зазначено, що Чехія цього року відзначає чверть століття свого членства в Альянсі, тому "лідери підкреслять свою непохитну відданість НАТО".

Жан-П’єр зауважила, що Фіала й Байден також обговорять безпекові питання, економічні можливості, що "приносять користь американському та чеському народам і спільні демократичні цінності".

  • 11 березня стало відомо, що 12 березня президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до США. Зокрема, Дуда запропонує НАТО збільшити витрати на оборону.
Теги:
Україна
Чехія
Джо Байден
Війна з Росією
США
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Наслідки удару БПЛА по авіаремонтному заводу в Таганрозі
10 березня, 2024 неділя
Атака українських дронів на авіаремонтний завод росіян у Таганрозі: Притула каже про "критичне пошкодження" літака-розвідника А-50
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну
9 березня, 2024 субота
Туреччина й США обговорили шляхи припинення вторгнення Росії в Україну: Анкара закликає до діалогу
У Донецькій області підірвали машину зрадника Ігоря Циферов
10 березня, 2024 неділя
В окупованому Докучаєвську підірвали авто зі зрадником, що раніше працював у СБУ, - журналіст Цаплієнко
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.13
    Купівля 38.13
    Продаж 38.64
  • EUR
    Купівля 41.57
    Продаж 42.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
11 березня
20:01
OPINION
Юрій Богданов
Чому в нас не вийшло сто років тому
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 747-го дня війни: перший Оскар для України, наші захисники знищили рідкісний російський комплекс РЕБ "Палантин" 
19:59
путін путлер
Путін обмежив виїзд із РФ ексвисокопосадовцям
19:38
паспорт РФ
Патент на роботу і міграційний облік: окупанти залякують жителів ТОТ, які не мають паспортів РФ
19:30
Оновлено
блокада кордону, Польща
Польські протестувальники та поліція на кордоні з Україною почали зупиняти пасажирські автобуси, - Кубраков
19:27
посвідчення водія
Міжнародна доставка посвідчення водія для українців стала можливою ще у п'яти країнах
19:20
Снайпер ЗСУ
Протягом доби ворог 46 разів намагався штурмувати українські позиції на 5 напрямках
19:15
вибори до Держдуми
"Вибори" Путіна: Молдова викликала посла РФ через рішення Кремля відкрити у Придністров'ї виборчі дільниці
19:04
Огляд
Після 200 років нейтралітету, Швеція офіційно в НАТО. Як це змінить баланс сил та допоможе Україні. Пояснюємо
18:50
ЗНО
В Україні вводять добровільний фаховий іспит для вступників, який впливатиме на конкурсний бал
18:49
Шахраї видавали себе за працівників ТЦК та ДБР та під погрозами відправки на фронт ошукали киянина на 1,7 млн грн
Видавали себе за працівників ТЦК та ДБР: у Києві викрили шахраїв, які ошукали киянина на 1,7 млн грн
18:24
Голова Міжнародного кримінального суду Томоко Акане
Головою Міжнародного кримінального суду обрали японку, яка видала ордер на арешт Путіна
18:13
Ексклюзив
"Найтрагічніший Оскар в історії людства": депутат Маріупольської міської ради про стрічку "20 днів у Маріуполі"
18:12
технології відбудова України Михайло Федоров
Україна долучиться до пілота цифрового гаманця для країн ЄС
18:04
OPINION
Віталій Гайдукевич
Хто сказав "Трускавець"? Про проблеми держслужби
18:02
Укргазвидобування
Завдали державі збитків на 211 млн грн: НАБУ викрила схему чиновників Укргазвидобування
18:00
Ексклюзив
ЗРК Patriot
Військовий експерт Ступак розповів, як РФ могла знищити дві пускові установки Patriot
17:52
На фото: Кадр з фільму "Дюна. Частина друга"
"Дюна: Частина друга" стала найпопулярнішим фільмом у кінотеатрах 57 країн світу
17:52
«20 днів у Маріуполі»
"Для всіх, хто хоче знати, як виглядає русскій мір": голова МЗС Литви похвалив фільм "20 днів у Маріуполі"
17:46
фейк
"Залужний отримав хабар за відмову від політичних амбіцій": росіяни поширюють новий фейк
17:33
Анджей Дуда
"Російський імперіалізм має бути зупинений": Дуда прокоментував висловлювання Папи про "білий прапор"
17:28
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
Вступ України до ЄС: Стефанішина повідомила, коли Єврокомісія ухвалить рішення щодо представлення переговорної рамки
17:26
Юрій Калитвинцев
Колишній головний тренер збірної України залишив "Полісся"
17:24
Мелітополь
Здійснювала правосуддя від імені РФ: адвокатці з Мелітополя оголосили підозру
17:22
Ексклюзив
Зеленський та Папа Франциск
Не слід очікувати, що Папа Римський раптом стане українським націоналістом, - релігієзнавиця Филипович
17:20
Ексклюзив
Чи справді "Оскар" за "20 днів у Маріуполі" є заслуженим: розповідає журналістка Еспресо Чиченіна
17:13
вугілля порт
Видобуток вугілля на держшахтах зростає: Міненерго заявило про перевищення довоєнних показників
17:06
Ексклюзив
Чорноморський флот РФ
Звільнення командувача Чорноморського флоту РФ ніяк не вплине на знищення російських суден Україною, - експерт Рябих
16:58
евакуація
Україна повернула з окупованих територій ще 5 дітей
16:53
Вечірній Луганськ до окупації. Залізничний вокзал
Партизани виявили в готелі в Луганську місце дислокації російських військових, - "Атеш"
16:45
На фото: Логотип Євробачення-2024
Швеція змінила правила голосування на Євробаченні-2024
16:38
окупанти
Ексміліціонера, який був гауляйтером в окупованій Балаклії на Харківщині, засудили до 14 років тюрми
16:35
Оновлено
Папа Римський Франциск
"Капітуляція – це не мир": Столтенберг відреагував на заяву Папи Франциска про "білий прапор"
16:25
Ілон Маск
Маск анонсував запуск конкурента Chat GPT
16:19
Окупанти почали скидати з БПЛА суміші, які спричиняють пожежі
16:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:13
На фото: Орнелла Муті
Італійка Орнелла Муті відвідала Сочі, росіяни пишуть, що акторка нібито побувала в Маріуполі
16:13
ЗСУ
Сили оборони знищили командний пункт ворога, бліндажі та 4 склади боєприпасів, - командувач ОСУВ "Таврія" Тарнавський
16:11
Збір на 3 дуже важливі повнопривідні автомобілі для захисників
16:07
ЗСУ, мобілізація
Міністр оборони Словаччини заявив, що замість військ НАТО в Україну варто відправити ухилянтів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV