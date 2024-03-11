Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України
Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден 15 квітня зустрінеться з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою у Білому домі. Вони говоритимуть, зокрема, про підтримку України
Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.
Вона зауважила, що президент Штатів та прем’єр Чехії обговорять "подальше зміцнення американо-чеських відносин" та "підтвердять свою рішучу підтримку України, яка захищається від російської агресії".
Зазначено, що Чехія цього року відзначає чверть століття свого членства в Альянсі, тому "лідери підкреслять свою непохитну відданість НАТО".
Жан-П’єр зауважила, що Фіала й Байден також обговорять безпекові питання, економічні можливості, що "приносять користь американському та чеському народам і спільні демократичні цінності".
- 11 березня стало відомо, що 12 березня президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до США. Зокрема, Дуда запропонує НАТО збільшити витрати на оборону.
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