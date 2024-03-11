Байден зустрінеться з прем'єром Чехії Фіалою: говоритимуть про підтримку України

Про це йдеться в заяві речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона зауважила, що президент Штатів та прем’єр Чехії обговорять "подальше зміцнення американо-чеських відносин" та "підтвердять свою рішучу підтримку України, яка захищається від російської агресії".

Зазначено, що Чехія цього року відзначає чверть століття свого членства в Альянсі, тому "лідери підкреслять свою непохитну відданість НАТО".

Жан-П’єр зауважила, що Фіала й Байден також обговорять безпекові питання, економічні можливості, що "приносять користь американському та чеському народам і спільні демократичні цінності".