Дуда і Туск разом відвідають США
У вівторок, 12 березня, президент Польщі Анджей Дуда та прем’єр-міністр Дональд Туск здійснять спільний візит до США
Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на канцелярію президента.
Зазначається, що під час візиту Дуда і Туск проведуть переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі.
Крім того, Дуда зустрінеться з лідером демократичної більшості в сенаті США Чаком Шумером та лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.
Президент Польщі також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном і лідером демократів у Палаті Хакімом Джеффрісом.
Наступного дня, у середу, 13 березня, Дуда перебуватиме в Саванні, Вейнсборо і Форт-Стюарті. Після цього він вирушить у Брюсселю, де 14 березня зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.
- Напередодні Нинішній польський прем'єр Дональд Туск заявив, що період в історії західної цивілізації зараз можна описати як передвоєнний.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе