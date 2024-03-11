Дуда і Туск разом відвідають США

Про це повідомляє Polskie Radio з посиланням на канцелярію президента.

Зазначається, що під час візиту Дуда і Туск проведуть переговори з президентом США Джо Байденом у Білому домі.

Крім того, Дуда зустрінеться з лідером демократичної більшості в сенаті США Чаком Шумером та лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом.

Президент Польщі також проведе зустріч зі спікером Палати представників Майклом Джонсоном і лідером демократів у Палаті Хакімом Джеффрісом.

Наступного дня, у середу, 13 березня, Дуда перебуватиме в Саванні, Вейнсборо і Форт-Стюарті. Після цього він вирушить у Брюсселю, де 14 березня зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.