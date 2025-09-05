Байдену провели операцію з видалення ракових уражень шкіри

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника експрезидента США.

Речник не уточнив, коли саме відбулася операція, але ця новина з'явилася після того, як в інтернеті поширилося відео, на якому колишній президент був зі шрамом на чолі.

Зазначається, що Байдену провели операцію за методом Мооса. Це процедура, під час якої тонкі шари шкіри видаляються та досліджуються під мікроскопом, доки лікар не побачить жодних ознак ракових клітин шкіри. Зазвичай її використовують для лікування ракових уражень, які повернулися після попереднього лікування, швидко ростуть або знаходяться у таких ділянках як обличчя, руки чи геніталії.

У 2023 році Байдену видалили утворення на грудях, яке згодом виявилося базальноклітинною карциномою. Тоді його особистий лікар заявив, що "всі ракові тканини було успішно видалено", і Байден проходитиме "дерматологічний нагляд".