Білий дім офіційно підтвердив затримання в Росії американського військового
У Росії затримали американського солдата, який перебував там з власної ініціативи. Інформацію офіційно підтвердили у Білому домі
Про це повідомив радник Адміністрації президента США Джон Кірбі, передає Укрінформ.
Білий дім офіційно підтвердив інформацію про те, що в Росії затримали американського військового, який перебував та з власної ініціативи.
"Так, ми знаємо про цю справу», - сказав представник адміністрації.
Водночас Кірбі не став коментувати деталей, порадивши звернутися до Міністерства оборони США.
CNN з посиланням на джерела поінформувало, що минулого тижня в Росії затримали американського солдата за підозрою в крадіжці, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі.
За словами офіційних осіб, солдата, штаб-сержанта, заарештували 2 травня російські правоохоронці. За їх словами, він був дислокований у Південній Кореї та виїхав до Росії за власним бажанням.
Речник армії підтвердив у понеділок, що солдата затримала російська влада у Владивостоці "за звинуваченням у злочинних діях".
"Російська Федерація повідомила Державний департамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини. Армія повідомила його родину, і Держдепартамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. Зважаючи на делікатність цього питання, ми не можемо наразі надати додаткові подробиці", — заявила прессекретар Синтія Сміт.
Посольство США в Москві домагається консульського доступу до солдата, повідомили чиновники.
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