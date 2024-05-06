Білий дім офіційно підтвердив затримання в Росії американського військового

Про це повідомив радник Адміністрації президента США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

Білий дім офіційно підтвердив інформацію про те, що в Росії затримали американського військового, який перебував та з власної ініціативи.

"Так, ми знаємо про цю справу», - сказав представник адміністрації.

Водночас Кірбі не став коментувати деталей, порадивши звернутися до Міністерства оборони США.

CNN з посиланням на джерела поінформувало, що минулого тижня в Росії затримали американського солдата за підозрою в крадіжці, який зараз перебуває в слідчому ізоляторі.

За словами офіційних осіб, солдата, штаб-сержанта, заарештували 2 травня російські правоохоронці. За їх словами, він був дислокований у Південній Кореї та виїхав до Росії за власним бажанням.

Речник армії підтвердив у понеділок, що солдата затримала російська влада у Владивостоці "за звинуваченням у злочинних діях".

"Російська Федерація повідомила Державний департамент США про кримінальне затримання відповідно до Віденської конвенції про консульські зносини. Армія повідомила його родину, і Держдепартамент США надає відповідну консульську підтримку солдату в Росії. Зважаючи на делікатність цього питання, ми не можемо наразі надати додаткові подробиці", — заявила прессекретар Синтія Сміт.

Посольство США в Москві домагається консульського доступу до солдата, повідомили чиновники.