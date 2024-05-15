Білий дім попередив Конгрес про надання Ізраїлю військової допомоги на понад $1,2 млрд, - AP

Про це повідомляє АР з посиланням на трьох помічників Конгресу.

Помічники Конгресу заявили, що оприлюднений у вівторок пакет включає близько $700 млн на танкові боєприпаси, $500 млн на тактичні машини та $60 млн на мінометні снаряди.

Поки що не повідомлялося, коли буде відправлено зброю.

Двоє помічників Конгресу заявили, що ця відправка не є частиною довго відкладеного пакета допомоги іноземним державам, який підписав Байден минулого місяця. Невідомо, чи була ця поставка останнім траншем від існуючого продажу зброї чи чимось новим.

Це перша офіційна поставка зброї до Ізраїлю після того, як цього місяця адміністрація призупинила ще одну поставку зброї.

Адміністрація Байдена, посилаючись на занепокоєння жертвами серед цивільного населення в Газі, заявила, що призупинила цю передачу бомби, щоб утримати Ізраїль від використання цих конкретних боєприпасів у своєму наступі на місто Рафах на півдні Гази.