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Білий дім попередив Конгрес про надання Ізраїлю військової допомоги на понад $1,2 млрд, - AP

15 травня, 2024 середа
05:58
Світ Білий Дім
Зміст

Адміністрація Байдена повідомила законодавцям, що надішле додаткову зброю та боєприпаси Ізраїлю на понад $1 млрд

Про це повідомляє АР з посиланням на трьох помічників Конгресу.

Помічники Конгресу заявили, що оприлюднений у вівторок пакет включає близько $700 млн на танкові боєприпаси, $500 млн на тактичні машини та $60 млн на мінометні снаряди.

Поки що не повідомлялося, коли буде відправлено зброю.

Двоє помічників Конгресу заявили, що ця відправка не є частиною довго відкладеного пакета допомоги іноземним державам, який підписав Байден минулого місяця. Невідомо, чи була ця поставка останнім траншем від існуючого продажу зброї чи чимось новим.

Це перша офіційна поставка зброї до Ізраїлю після того, як цього місяця адміністрація призупинила ще одну поставку зброї.

Адміністрація Байдена, посилаючись на занепокоєння жертвами серед цивільного населення в Газі, заявила, що призупинила цю передачу бомби, щоб утримати Ізраїль від використання цих конкретних боєприпасів у своєму наступі на місто Рафах на півдні Гази.

  • Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
  • У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
  • У понеділок, 13 травня, ХАМАС заявив, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази.
  • У вівторок, 14 травня, прем'єр-міністр Катару шейх Мохаммед бін Абдулрахман Аль Тані заявив, що переговори про перемир'я в Газі зайшли в глухий кут через ізраїльську операцію в Рафаху.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
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