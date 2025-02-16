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Головна Світ Білий дім розіслав країнам Європи анкету із запитаннями про те, як вони гарантуватимуть безпеку України у разі припинення вогню, - Reuters

Білий дім розіслав країнам Європи анкету із запитаннями про те, як вони гарантуватимуть безпеку України у разі припинення вогню, - Reuters

Світлана Кравченко
16 лютого, 2025 неділя
17:45
Світ Білий Дім

США запросили у європейських країн пропозиції щодо гарантій безпеки для України на тлі дипломатичних зусиль з пошуку шляхів завершення війни

Зміст

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі Reuters на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Американці надали європейцям запитальник про те, що було б можливо реалізувати. Це змусить європейців замислитися, а потім європейці самі вирішать, чи відповідати їм на запитальник, чи вони дадуть відповідь на нього разом", - сказав він.

Крім того, прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що США очікують від європейських партнерів "провідної ролі у створенні міцних безпекових рамок і з нетерпінням чекають на їхні пропозиції".

"Сильна самодостатня Європа відповідає як їхнім інтересам, так і нашим", - підкреслила американська посадовиця.

Раніше чотири європейські джерела розповіли Reuters, що США надіслали європейським партнерам документ із запитаннями, які включають можливе відправлення миротворчих військ в Україну в майбутньому. До того ж два джерела додали, що його було надіслано раніше цього тижня.

"Очевидно, ідея полягає в тому, щоб дізнатися, як європейські союзники бачать можливі рамки переговорів щодо припинення конфлікту, а також можливу участь Європи і США", - поділився з журналістами європейський дипломат, знайомий із документом.

Ще один дипломат розповів, що документ містить шість питань, одне з яких призначене спеціально для країн - членів Євросоюзу.

  • Президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого скликає європейських лідерів на екстрений саміт у Парижі, аби обговорити позицію президента США Дональда Трампа.
Теги:
Новини
Європа
Війна з Росією
США
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