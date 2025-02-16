Білий дім розіслав країнам Європи анкету із запитаннями про те, як вони гарантуватимуть безпеку України у разі припинення вогню, - Reuters

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб у коментарі Reuters на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Американці надали європейцям запитальник про те, що було б можливо реалізувати. Це змусить європейців замислитися, а потім європейці самі вирішать, чи відповідати їм на запитальник, чи вони дадуть відповідь на нього разом", - сказав він.

Крім того, прессекретарка Держдепартаменту Теммі Брюс заявила, що США очікують від європейських партнерів "провідної ролі у створенні міцних безпекових рамок і з нетерпінням чекають на їхні пропозиції".

"Сильна самодостатня Європа відповідає як їхнім інтересам, так і нашим", - підкреслила американська посадовиця.

Раніше чотири європейські джерела розповіли Reuters, що США надіслали європейським партнерам документ із запитаннями, які включають можливе відправлення миротворчих військ в Україну в майбутньому. До того ж два джерела додали, що його було надіслано раніше цього тижня.

"Очевидно, ідея полягає в тому, щоб дізнатися, як європейські союзники бачать можливі рамки переговорів щодо припинення конфлікту, а також можливу участь Європи і США", - поділився з журналістами європейський дипломат, знайомий із документом.



Ще один дипломат розповів, що документ містить шість питань, одне з яких призначене спеціально для країн - членів Євросоюзу.