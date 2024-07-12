Білорусь готує провокації на кордоні з Україною на тлі своїх спільних військових навчань з Китаєм, - ЦНС

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що силові відомства Білорусі готуються здійснити "операції під чужим прапором" на території прикордонної зони з Україною.

"Вони планують вдатися до провокацій, які самі ж успішно попередять з метою показати китайським колегам свої можливості", - наголошують у Спротиві.

Акцентується, що з 8 по 19 липня на її території проходять перші навчання військових Білорусі та Китаю - сил спеціальних операцій ЗС РФ та військовослужбовців Народно-визвольної армії КНР, які назвали "антитерористичними".

Зазначено, що перед прибуттям китайських підрозділів до Білорусі та спільних військових навчань держав заступник начальника генерального штабу ЗС РФ генерал-майор Володимир Купріянюк заявив про існування загроз підготовки, а також проведення в Білорусі збройних провокацій "в умовах нарощування присутності підрозділів спеціального призначення, найманців і різноманітних добровольчих формувань у прикордонних районах".

"Ця заява була покликана підготувати інформаційне поле для проведення білоруською стороною власних провокацій, адже їй буде вкрай вигідно в контексті вступу Білорусі до Шанхайської організації співробітництва (ШОС) та перших спільних антитерористичних навчань з НВАК показати спроможність власних органів безпеки до реагування на загрози", - пояснюють у ЦНС.

У матеріалі додають, що білоруські силовики планують "успішно присікти збройні провокації" в межах кордонах держави з Україною, аби потім звинуватити в цьому Київ.