Про це InformNapalm повідомляє з посиланням на групу активістів Cyber.Anarchy.Squad.

Волонтерам-аналітикам вдалось отримати дані білоруської торгово-промислової палати та пов’язаних з нею юридичних осіб на 700 Гб.

"Перші результати аналізу цих матеріалів вказують на можливу співпрацю білоруських компаній з підсанкційними іранськими підприємствами, що пов’язані з виробництвом зброї для Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР)", - йдеться у повідомленні.

Фото: Getty Images

У травні білоруський концерн "БЕЛНЕФТЕХИМ" брав участь у міжнародній виставці Iran Oil Show. На події білоруські та іранські компанії досягли низки домовленостей. Зокрема "Полоцк-Стекловолокно" підписала з іранцями меморандум про плани на постачання кремнеземних матеріалів на суму 200 тис. євро. Це волокно може мати військове застосування.

Цікаво, що про іранську сторону, представлену компанією Composite Alborz, немає жодних офіційних згадок у мережі.

Аналітики припускають, що у документах могли навмисно змінити назву для приховування незаконної діяльності. Є висока ймовірність, що насправді білоруси співпрацюють з Alborz Organic Materials Engineering Co., яка нещодавно потрапила під санкції США.

Alborz Organic Materials Engineering Co. звинувачують у постачанні стратегічних матеріалів для виготовлення ракет та безпілотників, які використовує КВІР.

Волонтери-аналітики наголошують, що є підстави вважати: "білоруське підприємство постачає кремнеземні матеріали саме для цієї компанії, що є частиною мережі постачальників для іранської військової промисловості".

"Якщо наші підозри підтвердяться, то білоруські нафтохімічні компанії постачають матеріали для іранської військової промисловості, що виготовляє ракети та безпілотники. Іран, своєю чергою, передає цю зброю Росії, яка використовує її для атак по Україні. Цей витік інформації підтверджує важливість міжнародного моніторингу та контролю над постачанням стратегічних матеріалів", - йдеться у матеріалі.

Фото: president.gov.by