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Головна Світ Білорусь затвердила економічні санкції проти Литви через закриття двох КПП

Білорусь затвердила економічні санкції проти Литви через закриття двох КПП

15 березня, 2024 п'ятниця
06:50
Світ Олександр Лукашенко

Уряд Білорусі 14 березня запровадив "вимушені заходи" через "недружні дії", а саме у відповідь на закриття Литвою двох прикордонних пунктів пропуску

Про це пише БЕЛТА.

"Постановою Ради міністрів Республіки Білорусь від 14 березня 2024 року встановлено заборону на імпорт із Литви окремих товарів, зокрема продукти харчування, будівельні вироби та побутова техніка", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Білорусь запровадила заборону на переміщення через білорусько-литовський кордон низки товарів незалежно від країни їхнього походження - це одяг і запасні частини до транспортних засобів, а також шини, алкогольна продукція та інші товари.

"Це негативно позначиться на роботі численних литовських логістичних операторів і призведе до відчутної втрати їхніх доходів у зв'язку з істотним скороченням товарообігу", - заявило білоруське міністерство закордонних справ.

  • 1 березня повідомлялося, що Литва закрила ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю - Лаворишський та Райгардський.
Теги:
Білорусь
Литва
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