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Білорусь зупинила будівництво військового містечка біля кордону з Україною

Світлана Кравченко
26 жовтня, 2024 субота
06:58
Світ Білорусь, війська Білорусі

Міністерство оборони Білорусі призупинило будівництво військового містечка у Гомельській області поряд з кордоном з Україною

Зміст

Про  це повідомляє білоруська служба "Радіо Свободи".

Журналісти проаналізували супутникові знімки і встановили, що роботи на місці об’єкта "Чайка" (колишнього радянського піонерського табору), розташованого за 40 км від кордону з Україною, ймовірно, були зупинені з невідомих причин.

Джерело ЗМІ надіслало до редакції фотографії, зроблені на території цього об’єкта, яке належить міністерству оборони Білорусі. Вони показують, що там немає ніякої активної діяльності. Наразі єдине, що зробили – знесли корпуси колишнього піонерського табору. На об’єкті немає ні обладнання, ні працівників, ні охорони.

Також видання отримало супутникові знімки, які підтверджують інформацію, отриману від джерела. На супутниковому знімку від 10 жовтня 2024 року видно, що на території колишнього табору нових об’єктів не з’явилося. 

За інформацією офіційних джерел, на будівництво нового військового містечка в 2023 році планувалося виділити з бюджету 500 тисяч рублів, у 2024 і 2025 роках - 10 і 40 мільйонів відповідно. Проєкт мав стартувати в 2023 році і завершитися в 2027-му.

  • Ще у грудні 2023 року повідомлялося, що у Білорусі будують нове військове містечко неподалік кордону з Україною, де раніше були дитячі табори та клуб лазертагу. Першу чергу мали завершити у березні 2024 року. Проте з невідомих причин будівництво призупинили. Станом на 23 жовтня нових будівель на місці колишнього табору не з'явилося. Джерело: https://censor.net/ua/n3516862
Теги:
Новини
Україна
Білорусь
військові
Війна з Росією
Військові новини
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