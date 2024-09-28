Білоруський ВПК може виготовляти такі речі: правозахисник Стрижак про виробництво "шахедів" у Білорусі

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Щодо причетності Білорусі до виробництва "шахедів", то зазначу, що до початку війни на Донбасі Україна та Білорусь мали спільні проєкти в аерокосмічній галузі. По-перше, це стосувалося ракетної техніки, але й не тільки, бо в Білорусі є авіаремонтні заводи з такими потужностями, на яких можна виробляти авіоніку чи іншу якусь техніку. Тому я можу припустити, що якісь елементи білоруського ВПК, які де-факто є вже частиною російського ВПК, можуть виробляти такі речі. Це можливо", - зауважив білоруський правозахисник.

Андрій Стрижак додав, що також у Білорусі є Гомельський радіозавод, який мав напрацювання з часів Радянського Союзу, тому на таких заводських потужностях можуть виробляти подібні технології.