Лукашенко заявив, що Білорусь має бути готовою до війни

Про це заявив на нараді на Обуз-Ліснівському військовому полігоні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, повідомляє БЕЛТА.

"Стара формула: хочеш миру – готуйся до війни. Ще раз хочу наголосити (хоча чого нам тут перед кимось виправдовуватися), що ми не збираємося воювати, не хочемо воювати... Все це вже сказано. Це слухають, але роблять свою справу наші противники, наші суперники. З тими, хто готується проти нас воювати, воюватимемо. Тому нам треба готуватися до війни, до розв'язання проти нас війни", – сказав він.

При цьому Лукашенко не уточнив, про яких саме противників він говорить.

Окрім того, під час наради диктатор доручив удосконалити підготовку військовослужбовців, і заявив, що білоруську армію "треба струсити та привести в ідеальний стан".

"Щоб не було зайвої муштри, щоб фізично були готові хлопці. Фізпідготовка, як і вогнева, тактична та вивчення видів сучасної зброї, має бути на першому місці. Тобто армію треба струсити і привести її в ідеальний стан, поки у нас є єдність у суспільстві та дисципліна. Закінчимо "розбирання" в сільському господарстві з прибирання та інших питань, настане зимовий період – перевірка буде найжорстокіша за всіма напрямками. Військових загалом. Не тільки армії, але й МВС, Комітету держбезпеки", – додав він.