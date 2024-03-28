Більшість американців не підтримують війну Ізраїлю проти ХАМАСу, - опитування
Більшість громадян США не схвалюють війну Ізраїлю проти палестинських бойовиків ХАМАС у Газі, підтримка впала з 50% у листопаді до 36% у березні
Про це повідомляє The Hill.
Зазначається, що кількість тих, хто не схвалює дії ізраїльтян, зросла з 45% у листопаді до 55% у березні. Близько 9% респондентів не мають думки з цього приводу.
Водночас, на думку журналістів, схвалення війни розділилося за партійною ознакою: 64% республіканців підтримують військові дії в Газі, порівняно з лише 18% демократів.
"Байден і ключові члени його кабінету також наполягають на тому, щоб Ізраїль переглянув масштабну наземну операцію в місті Рафах на півдні Гази, де більше мільйона палестинців ховаються від війни", - йдеться у повідомленні.
Видання опитало 1016 дорослих віком від 18 років, які проживають у Сполучених Штатах, за допомогою телефонних інтерв’ю з 1 по 20 березня. Похибка опитування становить 4 відсоткові пункти.
- Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що моральним і стратегічним імперативом є захист палестинських цивільних осіб у війні між Ізраїлем і ХАМАСом, а гуманітарна катастрофа у Газі посилюється.
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