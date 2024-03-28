Більшість американців не підтримують війну Ізраїлю проти ХАМАСу, - опитування

Про це повідомляє The Hill.

Зазначається, що кількість тих, хто не схвалює дії ізраїльтян, зросла з 45% у листопаді до 55% у березні. Близько 9% респондентів не мають думки з цього приводу.

Водночас, на думку журналістів, схвалення війни розділилося за партійною ознакою: 64% республіканців підтримують військові дії в Газі, порівняно з лише 18% демократів.

"Байден і ключові члени його кабінету також наполягають на тому, щоб Ізраїль переглянув масштабну наземну операцію в місті Рафах на півдні Гази, де більше мільйона палестинців ховаються від війни", - йдеться у повідомленні.

Видання опитало 1016 дорослих віком від 18 років, які проживають у Сполучених Штатах, за допомогою телефонних інтерв’ю з 1 по 20 березня. Похибка опитування становить 4 відсоткові пункти.