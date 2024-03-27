Моральним і стратегічним імперативом є захист цивільних у Газі, - Остін

Про це повідомляє Reuters.

Остін зустрівся з міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом у Пентагоні, де заявив, що гуманітарна допомога жителям Гази замала.

"Сьогодні в Газі кількість жертв серед цивільного населення надто велика, а обсяг гуманітарної допомоги надто низький. Сектор Гази переживає гуманітарну катастрофу, і ситуація стає ще гіршою", - сказав Остін.

Пізніше Пентагон заявив, що розмова Остіна з Галлантом була відвертою та прямою.

Міністр оборони Ізраїлю також другий день зустрічався з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном, який сказав Галланту, що Ізраїлю необхідно збільшити потік гуманітарної допомоги в Газу, повідомила речник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Пізніше Галлант провів переговори з директором ЦРУ Вільямом Бернсом, який нещодавно повернувся з переговорів у Катарі, прагнучи досягти недосяжної угоди щодо звільнення ХАМАСом понад 130 заручників, які все ще утримуються в Газі.