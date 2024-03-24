Ізраїль погодився на угоду щодо звільнення щонайменше 700 палестинських бойовиків, - ЗМІ

Про це повідомляє The Jerusalem Post із посиланням на ізраїльські ЗМІ.

Зазначається, що серед терористів, яких Ізраїль погодився звільнити, є сотні тих, хто відбуває довічне ув'язнення за вбивство ізраїльтян під час терактів.

За повідомленнями ЗМІ, ХАМАС має звільнити 40 ізраїльських заручників у відповідь.