Більшість людей у світі довіряють Байдену, ніж Трампу, - опитування

Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на опитування дослідницького центру Pew Research Center.

Зазначається, що опитування проводилося з 5 січня по 21 травня. У ньому взяли участь 40 566 людей з 34 країн світу, не включаючи Сполучені Штати.

Так, медіанне значення довіри до Байдена в питаннях міжнародних відносин становить 43% у порівнянні з 28% для Трампа.

"Хоча жителі 24 країн більше довіряють Байдену, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині й Тунісі, тоді як у восьми країнах, що залишилися, в оцінках Байдена і Трампа немає значної різниці. Обидва лідери отримали одні зі своїх найвищих оцінок довіри на Філіппінах: у Байдена – 77%, у Трампа – 68%", - йдеться у повідомленні.

Натомість рейтинги Байдена погіршилися порівняно з минулим роком. У чотирнадцяти з 21 країни Байден отримав нижчі оцінки цього року порівняно з 2023 роком.