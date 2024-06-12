Більшість людей у світі довіряють Байдену, ніж Трампу, - опитування
Згідно з даними опитування, довіра по всьому світу до нинішнього президента США Джо Байдена значно вища, ніж до Дональда Трампа
Про це повідомляє "Голос Америки" із посиланням на опитування дослідницького центру Pew Research Center.
Зазначається, що опитування проводилося з 5 січня по 21 травня. У ньому взяли участь 40 566 людей з 34 країн світу, не включаючи Сполучені Штати.
Так, медіанне значення довіри до Байдена в питаннях міжнародних відносин становить 43% у порівнянні з 28% для Трампа.
"Хоча жителі 24 країн більше довіряють Байдену, ніж Трампу, колишній президент США лідирує в Угорщині й Тунісі, тоді як у восьми країнах, що залишилися, в оцінках Байдена і Трампа немає значної різниці. Обидва лідери отримали одні зі своїх найвищих оцінок довіри на Філіппінах: у Байдена – 77%, у Трампа – 68%", - йдеться у повідомленні.
Натомість рейтинги Байдена погіршилися порівняно з минулим роком. У чотирнадцяти з 21 країни Байден отримав нижчі оцінки цього року порівняно з 2023 роком.
- 15 травня стало відомо, що президент США Джо Байден готовий провести передвиборчі дебати з Дональдом Трампом. Подія повинна пройти 27 червня.
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