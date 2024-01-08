Більшість німців хотіла б замінити канцлера Шольца на Пісторіуса, - опитування

Про це свідчать результати першого на цей рік соцопитування, проведеного інститутом Insa для видання Bild.

Зазначається, що заміни Шольца Пісторіусом на посаді канцлера Німеччини бажають 64,3% опитаних німців, ще 24,6% респондентів виступають проти цього, 11,2% не змогли відповісти.

Навіть прихильники Соціал-демократичної партії Німеччини підтримують заміну Шольца на Пісторіуса до наступних загальних виборів - 47,9% проти 47,1% тих, хто такий крок не визнає.

Керівник INSA Герман Бінкерт вказує на особливість результатів опитування для Пісторіуса і зазначає, що його популярність висока серед виборців усіх партій, від лівих до AfD. Отже, більшість симпатій має саме чинний голова міноборони ФРН.

Репрезентативне опитування інституту дослідження громадської думки INSA проводилося з 2 по 5 січня 2024 року й охопило 1204 респондентів.