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Більшість німців хотіла б замінити канцлера Шольца на Пісторіуса, - опитування

8 січня, 2024 понедiлок
09:43
Світ Олаф Шольц

Майже дві третини німців хотіли б, щоб канцлер Олаф Шольц залишив посаду, а його місце зайняв чинний міністр оборони Борис Пісторіус

Про це свідчать результати першого на цей рік соцопитування, проведеного інститутом Insa для видання Bild.

Зазначається, що заміни Шольца Пісторіусом на посаді канцлера Німеччини бажають 64,3% опитаних німців, ще 24,6% респондентів виступають проти цього, 11,2% не змогли відповісти.

Навіть прихильники Соціал-демократичної партії Німеччини підтримують заміну Шольца на Пісторіуса до наступних загальних виборів - 47,9% проти 47,1% тих, хто такий крок не визнає.

Керівник INSA Герман Бінкерт вказує на особливість результатів опитування для Пісторіуса і зазначає, що його популярність висока серед виборців усіх партій, від лівих до AfD. Отже, більшість симпатій має саме чинний голова міноборони ФРН.

Репрезентативне опитування інституту дослідження громадської думки INSA проводилося з 2 по 5 січня 2024 року й охопило 1204 респондентів.

  • Станом на грудень 2023 року перші позиції в рейтингу іноземних лідерів за довірою українців обійняли президенти США, Польщі та Європарламенту. Водночас Олаф Шольц набрав 61%.
Німеччина
Олаф Шольц
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