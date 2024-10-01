Біля Аляски російський Су-35 ледь не зіткнувся з винищувачем США, здійснюючи небезпечний маневр

Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

Зазначається, що це сталося 23 вересня. Американські винищувачі здійснили безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.

"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім - це не те що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", - йдеться у повідомленні.