Біля Аляски російський Су-35 ледь не зіткнувся з винищувачем США, здійснюючи небезпечний маневр
Літаки Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки перехопили російські винищувачі Су-35 біля Аляски. Один з них здійснив небезпечний маневр
Про це повідомляє Командування аерокосмічної оборони Північної Америки.
Зазначається, що це сталося 23 вересня. Американські винищувачі здійснили безпечне та дисципліноване перехоплення російських військових літаків у зоні ППО Аляски.
"Поведінка одного російського Су-35 була небезпечною, непрофесійною та загрожувала всім - це не те що можна побачити в професійних Військово-повітряних силах", - йдеться у повідомленні.
-
10 серпня винищувачі військово-повітряних сил Німеччини і Швеції підіймались у повітря для перехоплення російського літака над Балтійським морем.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.01 Купівля 41.01Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.78Продаж 46.47
- Актуальне
- Важливе