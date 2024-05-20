"Біполярна Британія" і "скасування виборів в Україні": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 20 травня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які з'явилися у світі 20 травня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 20 травня у світі з'явився один фейк та одна маніпуляція.
Маніпуляція: Німецько-фінський блогер Кім Дотком на своїй сторінці у X (Twitter) написав: "Біполярна Британія заявляє, що "ми не хочемо прямого конфлікту з Росією", і водночас додає, що ракети великої дальності, надані Україні, можуть бути використані для завдання ударів по цілях у глибині Росії, очевидно, за допомогою британських ракетних експертів і розвідки цілей. Трохи нереалістично?"
Спростування: Таке позиціювання військової допомоги Україні є тактикою роспропаганди, спрямованою на дискредитацію підтримки українських партнерів. В умовах викликів російського вторгнення Україна має повне право знешкоджувати військові об'єкти на території країни-агресорки з метою самооборони.
Дезінформація: В американському онлайн-журналі The Federalist автор написав: "Російське вторгнення вивело багатьох виборців на сході України з виборчого процесу. То чому ж нинішнє прозахідне керівництво України хоче скасувати вибори, поки ці проросійські регіони не можуть проголосувати?... Дозвольте мені припустити, що, можливо, наполягання на тому, що "всі українці" зможуть проголосувати, є цинічним прийомом, щоб запобігти проведенню виборів у найближчому майбутньому".
Спростування: Це чергова спекуляція щодо виборів в Україні. Українська Конституція та профільне законодавство забороняють проведення будь-яких виборів в умовах воєнного стану. Крім того, повномасштабне вторгнення Росії унеможливлює забезпечення українським виборцям безпечних умов для голосування.
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