Бійці ГУР захопили у Судані вагнерівців, які планували держпереворот, - ЗМІ

Про це повідомив KyivPost із посиланням на власні джерела.

Видання поширило відео, як бійці спецпідрозділу "Тимур" оглядають військовий транспорт із тілами вбитих російських найманців. Машина має сліди обстрілу.

Також на відео один із бійців ГУР МО допитує найманця. Полонений зізнався, що входить до складу групи найманців ПВК Вагнера. Їхнім завданням було повалення тамтешнього уряду.

Окрім нього, українські спецпризначенці взяли у полон двох африканських в'язнів, які, ймовірно, теж були бійцями ПВК Вагнера та вербували місцеве населення.