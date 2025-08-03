Біженець з України пошкодив водозабір у польському Сопоті, - Rzeczpospolita

Перед тим він намагався незаконно потрапити до іншого подібного об'єкту, але тоді його налякав перехожий. Про це 3 серпня 2025 року із посиланням на місцеву поліцію та прокуратуру написала польська загальнонаціональна газета Rzeczpospolita.

Мотиви вчиненого українцем наразі встановлює слідство, до якого долучилося контррозвідувальне Агенство внутрішньої безпеки, співробітники якого опрацьовують попередню версію про дії Ігоря Г. на замовлення російських спецслужб.

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Як зазначає видання, до нападів на водозабори цим же чоловік пошкодив п'ять електричних щитків на чужих присадибних ділянках. Причиною таких своїх дій Ігор Г. назвав надмірну увагу людей до електронних пристроїв, за якими вони проводять багато часу, не помічаючи одне одного.

Наразі українця заарештовано на три місяці.

Загалом йому загрожує 8 років позбавлення волі.