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Біженець з України пошкодив водозабір у польському Сопоті, - Rzeczpospolita

Анатолій Буряк
3 серпня, 2025 неділя
21:45
Світ Бійці польського Агенства внутрішньої безпеки

36-річну переміщену особу з України на ім'я Ігор Г., що має статус утікача від війни, заарештовано за підозрою у завданні шкоди обладнанню системи водозабору розташованого на Балтійському морі курортного міста Сопот (Польща)

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Перед тим він намагався незаконно потрапити до іншого подібного об'єкту, але тоді його налякав перехожий. Про це 3 серпня 2025 року із посиланням на місцеву поліцію та прокуратуру написала польська загальнонаціональна газета Rzeczpospolita.

Мотиви вчиненого українцем наразі встановлює слідство, до якого долучилося контррозвідувальне Агенство внутрішньої безпеки, співробітники якого опрацьовують попередню версію про дії Ігоря Г. на замовлення російських спецслужб.

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Як зазначає видання, до нападів на водозабори цим же чоловік пошкодив п'ять електричних щитків на чужих присадибних ділянках. Причиною таких своїх дій Ігор Г. назвав надмірну увагу людей до електронних пристроїв, за якими вони проводять багато часу, не помічаючи одне одного.

Наразі українця заарештовано на три місяці.

Загалом йому загрожує 8 років позбавлення волі.

  • Як вже повідомлялося, Польща з 1 листопада змінить умови розміщення біженців з України.
Теги:
Новини
Кримінал
Польща
ФСБ
біженці
ГРУ
біженці з України
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