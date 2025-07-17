Польща з 1 листопада змінить умови розміщення біженців з України

Проєкт закону з цього питання було ухвалено на засіданні ради міністрів 15 липня, передає "Польське радіо".

Зазначається, що польський уряд планує поступово закривати притулки для українських біженців. З 1 листопада в державних центрах розміщення залишать право на проживання лише для вразливих категорій — літніх людей, вагітних жінок та людей з інвалідністю. Решта українців мають шукати інші варіанти житла.

Для тих, хто не входить до захищених груп, Польща запустить програму "Разом до незалежності", яка передбачає субсидії на оренду житла та курси польської мови.

Уряд пояснює такі зміни тим, що форма підтримки має відповідати новим потребам. Уже зараз понад половина мешканців притулків оплачують частину вартості проживання після 120 днів перебування в країні.