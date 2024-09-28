Блінкен: США вивчають План перемоги Зеленського і розглядають "додаткові дії"

Про це інформує Голос Америки.

Відповідаючи на питання про можливість застосування Україною західної зброї для ударів углиб РФ, Блінкен зазначив, що США та їхні партнери ретельно вивчають деталі Плану перемоги й готові розглянути "додаткові дії", якщо це буде необхідно для досягнення Україною бажаного результату.

"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, якщо потрібно, – додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху", - наголосив держсекретар США.

Крім того, Блінкен підтвердив підтримку США в прагненні України до перемоги над російською агресією, оголосивши про новий пакет військової допомоги обсягом понад 8 мільярдів доларів. За його словами, ці кошти забезпечуватимуть підтримку України до завершення каденції чинної адміністрації.

"Ми зробили важливі кроки, щоб підтримати народ України, який продовжує захищатися від російської агресії, що триває, і продовжує відстоювати свій суверенітет і незалежність, своє право вирішувати своє власне майбутнє", - заявив він, підкресливши, що цих коштів має вистачити до завершення каденції чинної адміністрації.