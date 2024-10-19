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Bloomberg припустив, хто може очолити ХАМАС, після ліквідації ватажка руху Ях'ї Сінвара

Ольга Бабишена
19 жовтня, 2024 субота
03:06
Світ підтримка ХАМАС

Після ліквідації Ізраїлем ватажка ХАМАС Ях'ї Сінвара, рух ймовірно може очолити протеже попереднього очільника Халіль аль-Хайя

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Про це пише Bloomberg

Вказано, що 18 жовтня аль-Хайя, протеже ліквідованого Ісмаїла Ханії (попередника Сінвара), виступив на телебаченні і заявив, що тимчасово бере на себе роль лідера ХАМАСу. Він наголосив, що ліквідація Сінвара стане мотивацією для продовження боротьби.

За його словами, Ізраїль повинен вивести свої війська з Гази, а палестинські ув'язнені в ізраїльських в'язницях повинні бути звільнені. Крім того, він сказав, що "заручники не повернуться до вас, якщо агресія в Газі не припиниться". 

  • У серпні цього року ХАМАС призначив Яхʼю Сінвара новим очільником політичного бюро замість Ісмаїла Ганії, якого вбив Ізраїль.
  • 17 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію трьох бойовиків ХАМАСу в секторі Гази, серед яких був лідер організації Ях'я Сінвар. У ХАМАС підтвердили його загибель. 
Теги:
Близький Схід
Хамас
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