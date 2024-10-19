Bloomberg припустив, хто може очолити ХАМАС, після ліквідації ватажка руху Ях'ї Сінвара

Про це пише Bloomberg.

Вказано, що 18 жовтня аль-Хайя, протеже ліквідованого Ісмаїла Ханії (попередника Сінвара), виступив на телебаченні і заявив, що тимчасово бере на себе роль лідера ХАМАСу. Він наголосив, що ліквідація Сінвара стане мотивацією для продовження боротьби.

За його словами, Ізраїль повинен вивести свої війська з Гази, а палестинські ув'язнені в ізраїльських в'язницях повинні бути звільнені. Крім того, він сказав, що "заручники не повернуться до вас, якщо агресія в Газі не припиниться".