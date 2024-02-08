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"Боротьба українців - наша боротьба": нижня палата парламенту Нідерландів 24 лютого підійме прапор України

8 лютого, 2024 четвер
23:52
Світ Український прапор

У місті Гаага 24 лютого на будівлі Палати представників Нідерландів замайорить український прапор до других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ до України

Про це повідомляє NOS.

“24 лютого на будівлі Палати представників замайорить український прапор. Це вирішила більшість членів Палати представників”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акцією лідер партії Volt Лоуренс Дассен хоче відзначити два роки повномасштабної війни в Україні.

Дассен вважає, що це потужний сигнал українцям про подальшу тверду підтримку. За його словами, боротьба українців - це також "наша боротьба".

Партія PVV, яка завжди критично ставилася до підтримки України, голосувала проти проведення акції.

  • За словами посла Олександра Карасевича, Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже в цьому році, проте точна дата невідома.

Теги:
Україна
Нідерланди
Війна з Росією
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