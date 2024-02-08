"Боротьба українців - наша боротьба": нижня палата парламенту Нідерландів 24 лютого підійме прапор України

Про це повідомляє NOS.

“24 лютого на будівлі Палати представників замайорить український прапор. Це вирішила більшість членів Палати представників”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акцією лідер партії Volt Лоуренс Дассен хоче відзначити два роки повномасштабної війни в Україні.

Дассен вважає, що це потужний сигнал українцям про подальшу тверду підтримку. За його словами, боротьба українців - це також "наша боротьба".

Партія PVV, яка завжди критично ставилася до підтримки України, голосувала проти проведення акції.