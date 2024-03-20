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Боррель не підтримав санкції проти Ірану за військову допомогу своїй армії на Близькому Сході, - WSJ

20 березня, 2024 середа
02:53
Світ Іран

Вісім країн ЄС закликали запровадити санкції проти Ірану за постачання зброї та фінансування своїх військ на Близькому Сході. Проте голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель виступив проти

Про це повідомляє The Wall Street Journal, передає РБК-Україна.

Зазначається, що Франція, Німеччина, Нідерланди та ще п'ять країн звернулися минулого місяця до голови дипломатичної служби Євросоюзу Жозепа Борреля щодо санкції проти Ірану за постачання зброї та фінансування своїх військ на Близькому Сході.

Проте Боррель виступив проти санкцій й у листі-відповіді заявив, що пропозиція цих країн "приведе до об'єднання двох театрів військових дій", що має "непередбачені наслідки".

"Вкрай важливо ретельно оцінити потенційний вплив подальших заходів, щоб уникнути того, щоб втручання ЄС могло бути витлумачене як ескалація або поставити під загрозу інші важливі цілі політики ЄС, такі як стримування ядерної програми Ірану, яка є більш актуальною, ніж будь-коли", - йдеться у листі Борреля.

  • Лідери G7 закликали Іран припинити надавати Росії далекобійні ракети, які можуть бути використані на війні проти України.
Теги:
ЄС
зброя
Близький Схід
Іран
Жозеп Боррель
Військові новини
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