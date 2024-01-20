Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАСу
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення палестинського терористичного угруповання ХАМАС
Про це він сказав під час свого виступу в Університеті Вальядоліда в Іспанії, пише Reuters.
За його словами, таким чином Ізраїль намагався послабити тодішню палестинську адміністрацію на чолі з Рухом за національне визволення Палестини (ФАТХ).
Боррель вважає, що єдиним мирним рішенням для розв'язання конфлікту є створення окремої палестинської держави, однак "Ізраїль наполягає на негативному варіанті".
"Ми лише віримо, що рішення про створення двох держав, нав’язане ззовні, принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативі", - сказав дипломат.
Зазначається, що противники ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ вже звинувачували ізраїльський уряд у підтримці терористів ХАМАСу протягом багатьох років. Натомість прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно заперечував ці звинувачення.
- Напередодні п'ять арабських країн представили план врегулювання для післявоєнної Гази, в якому вони заручилися підтримкою США. Однак Ізраїль його не підтримує.
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