Боррель заявив, що Ізраїль фінансував створення ХАМАСу

Про це він сказав під час свого виступу в Університеті Вальядоліда в Іспанії, пише Reuters.

За його словами, таким чином Ізраїль намагався послабити тодішню палестинську адміністрацію на чолі з Рухом за національне визволення Палестини (ФАТХ).

Боррель вважає, що єдиним мирним рішенням для розв'язання конфлікту є створення окремої палестинської держави, однак "Ізраїль наполягає на негативному варіанті".



"Ми лише віримо, що рішення про створення двох держав, нав’язане ззовні, принесе мир, хоча Ізраїль наполягає на негативі", - сказав дипломат.

Зазначається, що противники ізраїльського уряду та деякі світові ЗМІ вже звинувачували ізраїльський уряд у підтримці терористів ХАМАСу протягом багатьох років. Натомість прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно заперечував ці звинувачення.