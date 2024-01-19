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Арабські країни спільно зі США запропонували план післявоєнного існування Гази, Ізраїль відреагував

19 січня, 2024 п'ятниця
16:55
Світ Сектор Гази

П'ять арабських країн представили план врегулювання для післявоєнної Гази, в якому вони заручилися підтримкою США. Однак Ізраїль його не підтримує

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела знайомі з ситуацією.

Угода, яку обговорюють країни Перської затоки - Саудівська Аравія, ОАЕ та Катар, а також Єгипет і Йорданія, пропонує допомогу за умови, що ізраїльський уряд працюватиме над створенням палестинської державності.

План п'яти арабських країн є найбільш конкретним і амбітним кроком регіональних гравців, спрямованим на припинення більш ніж тримісячного руйнівного конфлікту. Однак Ізраїль скептично ставиться до реалізації цього плану.

Вісім високопосадовців заявили на умовах анонімності, що арабські пропозиції були передані ізраїльським колегам держсекретарем США Ентоні Блінкеном під час його поїздки на Близький Схід на початку цього місяця.

Хоча США відіграють посередницьку роль, між урядами цих країн і їхніми ізраїльськими колегами ведуться постійні переговори безпосередньо.

Арабські країни наразі розглядають можливість надання грошової допомоги на відбудову Гази. Але арабські чиновники заявили, що вони не хочуть брати на себе великі фінансові зобов'язання без гарантій того, що будівлі, за які вони платять, залишаться стояти.

"Наш внесок у будь-які зусилля з відновлення Гази буде залежати від наявності однозначного зобов'язання, підкріпленого реальними кроками, запустити конкретний план для досягнення рішення за принципом двох держав з життєздатною, незалежною і суверенною палестинською державою", - йдеться в заяві офіційного представника ОАЕ.

Лідери країн Перської затоки з певним скептицизмом дивляться на те, як Нетаньягу проводить свою кампанію зі знищення ХАМАС.

"Існує багато ідей щодо майбутнього Гази, в тому числі й щодо відновлення, - заявив Ахмед Абу Зейд, речник МЗС Єгипту. - Єгипет вважає, що поки триває ізраїльська агресія проти палестинців, розглядати будь-які детальні плани передчасно".

Він додав, що зусилля повинні бути спрямовані на досягнення повного припинення вогню і вирішення гуманітарної ситуації в Газі, що погіршується.

Зокрема, у рамках свого плану арабські держави пропонують провести навчання з безпеки, щоб палестинські сили могли контролювати прибережну смугу.

За словами двох чиновників, прогрес у напрямку реалізації плану неможливий, поки при владі перебуває права коаліція прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

"Для нинішнього уряду Нетаньягу це не має жодного шансу, але якщо уряд впаде, це може стати можливим - хоча це залежатиме від громадської думки, яка, схоже, не підтримує палестинську державність", - заявив Джошуа Красна, колишній ізраїльський дипломат і аналітик розвідки.

  • На початку січня міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант виклав пропозиції щодо майбутнього управління Газою після закінчення війни з ХАМАС, заявивши, що палестинське правління на цій території буде обмеженим.
Ізраїль
Палестина
Єгипет
Близький Схід
Саудівська Аравія
Катар
ОАЕ
США
Ентоні Блінкен
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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