Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру
У понеділок, 5 серпня, до підписаного спільного комюніке Саміту миру, який відбувся у Швейцарії 15 - 16 червня, долучилася Республіка Ботсвана
Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана. Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності", - написав він.
Зеленський зазначив, що своїми діями Ботсвана демонструє "чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру".
"Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу", - наголосив президент.
- За результатами Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн і 4 міжнародні організації.
- Нещодавно до комюніке глобального Саміту миру приєдналася і Папуа-Нова Гвінея.
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