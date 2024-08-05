Ботсвана приєдналася до комюніке Саміту миру

Про це у соцмережі Х повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Вітаю підписання Спільного комюніке Саміту миру Республікою Ботсвана. Високо цінуємо наші дружні відносини й вагомий внесок Ботсвани у справу підтримання глобальної безпеки та стабільності", - написав він.

Зеленський зазначив, що своїми діями Ботсвана демонструє "чітку відданість міжнародному праву, цілям і принципам Статуту ООН, а також підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та її зусиль із відновлення справедливого миру".

"Захищаючи спільні принципи для однієї країни, ми захищаємо їх для всіх і посилюємо всі миролюбні нації світу", - наголосив президент.