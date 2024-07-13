До комюніке Саміту миру долучилася ще одна держава Океанії
У суботу, 13 липня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що до комюніке Саміту миру, який з 15 по 16 червня проходив у Швейцарії, доєдналася ще одна країна Океанії - Папуа-Нова Гвінея
Про це він написав у соцмережі Х.
"Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке першого Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях", - йдеться в повідомленні.
Зеленський зазначив, що цінує цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права.
Президент також додав, що Київ продовжує працювати над розширенням участі країн "із різних регіонів у цьому історичному документі".
"Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні", - підкреслив Зеленський.
- За результатами Глобального саміту миру у Швейцарії 16 червня спільне комюніке підписали 78 країн і 4 міжнародні організації.
- Нещодавно до комюніке глобального Саміту миру приєдналася і Республіка Маврикій.
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