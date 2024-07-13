До комюніке Саміту миру долучилася ще одна держава Океанії

Про це він написав у соцмережі Х.

"Сьогодні Папуа-Нова Гвінея приєдналася до комюніке першого Саміту миру, посиливши голос Океанії в миротворчих зусиллях", - йдеться в повідомленні.

Зеленський зазначив, що цінує цей значний внесок у відновлення поваги до Статуту Організації Об'єднаних Націй та міжнародного права.

Президент також додав, що Київ продовжує працювати над розширенням участі країн "із різних регіонів у цьому історичному документі".

"Для нас важливий кожен голос на користь справедливого й тривалого миру в Україні", - підкреслив Зеленський.