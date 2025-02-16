Британія інвестує $3,15 млрд у виробництво сталі у відповідь на тарифи Трампа
Уряд Великої Британії оголосив про новий план підтримки своєї сталеливарної промисловості у відповідь на погрози президента США Дональда Трампа щодо можливих 25% тарифів на імпорт сталі та алюмінію
Про це інформує Bloomberg.
Міністр бізнесу Британії Джонатан Рейнольдс повідомив, що країна інвестує 2,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 3,15 млрд доларів) для захисту робочих місць у цій галузі.
Інвестиції надійдуть частково з новоствореного британського Фонду національного добробуту й будуть спрямовані на модернізацію виробництв, зокрема на впровадження більш ефективних електродугових печей, що має допомогти місцевим виробникам конкурувати на світовому ринку.
"Ми спрямовуємо всю вагу Уайтхолу на підтримку галузі, щоб розвинути цей успіх", - заявив Рейнольдс.
Водночас британські чиновники сподіваються на переговори з адміністрацією Трампа, щоб уникнути нових мит.
У виданні зазначили, що новий британський план щодо сталі з'явився після того, як міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз підтримала план будівництва третьої злітно-посадкової смуги в аеропорту Хітроу, що потребуватиме 400 тис. тонн сталі.
"Угода, оголошена Хітроу на цьому тижні, забезпечить потужний промисловий конвеєр на довгі роки", - додав Рейнольдс.
- 11 лютого Трамп запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.
- Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європейський Союз вживатиме заходів у відповідь на запровадження нових мит з боку США на сталь і алюміній, назвавши їх невиправданими.
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