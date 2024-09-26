Британія надала Україні 16 гармат AS90, більшість із них уже прибули

Про це повідомляє британське міністерство оборони.

Зазначено, що раніше Лондон планував надіслати Україні 12 гармат AS90, але їх кількість збільшили до 16. У міноборони підкреслили, що 10 гармат вже в Україні, а інші 6 планують доставити найближчими тижнями.

Водночас британське відомство підкреслює: артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття ЗСУ й знищенні цілей РФ.