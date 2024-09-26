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Британія надала Україні 16 гармат AS90, більшість із них уже прибули

Дар'я Куркіна
26 вересня, 2024 четвер
20:46
Світ Гаубиці AS-90

Велика Британія оголосила про надання Україні 16 самохідних артилерійських гармат AS90: наразі Київ отримав 10 із них

Зміст

Про це повідомляє британське міністерство оборони.

Зазначено, що раніше Лондон планував надіслати Україні 12 гармат AS90, але їх кількість збільшили до 16. У міноборони підкреслили, що 10 гармат вже в Україні, а інші 6 планують доставити найближчими тижнями.

Водночас британське відомство підкреслює: артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття ЗСУ й знищенні цілей РФ.

  • 7 липня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет допомоги Україні, який зокрема включає 250 тис. боєприпасів і 90 високоточних протитанкових ракет Brimstone.
Теги:
Україна
Росія
зброя
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
підтримка України
зброя для України
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