Британія надала Україні 16 гармат AS90, більшість із них уже прибули
Велика Британія оголосила про надання Україні 16 самохідних артилерійських гармат AS90: наразі Київ отримав 10 із них
Про це повідомляє британське міністерство оборони.
Зазначено, що раніше Лондон планував надіслати Україні 12 гармат AS90, але їх кількість збільшили до 16. У міноборони підкреслили, що 10 гармат вже в Україні, а інші 6 планують доставити найближчими тижнями.
Водночас британське відомство підкреслює: артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття ЗСУ й знищенні цілей РФ.
- 7 липня міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про новий пакет допомоги Україні, який зокрема включає 250 тис. боєприпасів і 90 високоточних протитанкових ракет Brimstone.
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