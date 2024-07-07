ЗСУ отримають від Британії 50 катерів, 40 машин для розмінування та 60 бульдозерів для фортифікаційних робіт

Про це йдеться на сайті міністерства оборони Великої Британії.

У британському міноборони зазначили, що Джін Гілі здійснив візит до України менш ніж через 48 годин після свого призначення.

Зокрема він пообіцяв прискорити надання військової підтримки Україні протягом наступних 100 днів.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина за Україну. Як новий міністр оборони я подбаю про те, щоб ми відновили підтримку Великобританії шляхом збільшення поставок життєво важливої військової допомоги. Наше зобов’язання підтримувати український народ є абсолютним, як і наша рішучість протистояти російській агресії та переслідувати Путіна за його військові злочини", - наголосив Джон Гілі.

Він зазначив, що британський уряд непохитний у зобов’язанні продовжувати надавати військову допомогу Україні.

В міноборони Британії зазначили, що після вступу на посаду Гілі негайно попросив надати Україні додаткову підтримку, яка відповідала б потребам на полі бою проти Росії.

Новий пакет допомоги включає:

чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат АС-90;

61 бульдозер для допомоги у створенні оборонних позицій.

Також новий пакет допомоги включатиме підтримку раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини. Вони "допоможуть Україні випустити ще 60 тис. 155-мм снарядів".

Джон Гілі також доручив офіційним особам забезпечити прискорення та повну доставку в Україну обіцяного у квітні пакету військової допомоги протягом наступних 100 днів.

"У квітні цього року Велика Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні, включаючи 400 транспортних засобів, 1600 ударних ракет і ракет ППО, включаючи додаткові високоточні керовані ракети великої дальності Storm Shadow, чотири мільйони боєприпасів і 60 човнів, у тому числі - рейдерське судно", - йдеться у повідомленні.