Британія викликає посла Китаю через шпигунство та кібератаки з боку КНР
У вівторок, 14 травня, Велика Британія викликала посла Китаю для бесіди після того, як трьом громадянам КНР було висунуто звинувачення у наданні допомоги спецслужбам Гонконгу
Про це повідомляє Politico.
Міністерство закордонних справ Великої Британії за вказівкою очільника відомства Девіда Кемерона оголосило догану послу Китаю у Великій Британії Чжену Цзегуану.
"Міністерство закордонних справ недвозначно заявило, що нещодавня модель поведінки, спрямована Китаєм проти Великої Британії, включаючи кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки та виплату винагород, є неприйнятною", - йдеться у заяві британського зовнішньополітичного відомства.
Звинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі та іноземному втручанні були висунуті трьом громадянам Китаю. З'явившись до Вестмінстерського магістратського суду, Чі Люн Вай, Метью Трікетт і Чунг Б'ю Юен були звільнені під заставу і постануть перед судом в Олд Бейлі 24 травня.
У відповідь на їхні арешти посольство Китаю в Лондоні заявило, що рішуче засуджує "необґрунтовані звинувачення на адресу уряду Спеціального адміністративного району Гонконг".
- 29 квітня очільник розвідки Китаю Чень Ісінь пообіцяв організувати "потужний наступ" для боротьби зі шпигунством на тлі хвилі звинувачень із боку ЄС та США.
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