Британія викликає посла Китаю через шпигунство та кібератаки з боку КНР

Про це повідомляє Politico.

Міністерство закордонних справ Великої Британії за вказівкою очільника відомства Девіда Кемерона оголосило догану послу Китаю у Великій Британії Чжену Цзегуану.

"Міністерство закордонних справ недвозначно заявило, що нещодавня модель поведінки, спрямована Китаєм проти Великої Британії, включаючи кібератаки, повідомлення про шпигунські зв'язки та виплату винагород, є неприйнятною", - йдеться у заяві британського зовнішньополітичного відомства.

Звинувачення у сприянні іноземній розвідувальній службі та іноземному втручанні були висунуті трьом громадянам Китаю. З'явившись до Вестмінстерського магістратського суду, Чі Люн Вай, Метью Трікетт і Чунг Б'ю Юен були звільнені під заставу і постануть перед судом в Олд Бейлі 24 травня.

У відповідь на їхні арешти посольство Китаю в Лондоні заявило, що рішуче засуджує "необґрунтовані звинувачення на адресу уряду Спеціального адміністративного району Гонконг".