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Британія запровадила санкції проти суден та компаній, залучених до російського сектору скрапленого газу

Юлія Лаврук
26 вересня, 2024 четвер
15:24
Світ санкції проти Росії

Велика Британія у четвер, 26 вересня, запровадила санкції проти п'яти суден та двох компаній, пов'язаних з експортом російського скрапленого природного газу (СПД)

Зміст

Про це йдеться на сайті британського уряду.

У повідомленні зазначили, що СПГ є важливим джерелом фінансування російської агресії проти України. Зокрема, РФ планує збільшити свою частку на світовому ринку СПГ з 8% до 20%.  

В уряді Британії нагадали, що на початку року країна разом із союзниками у США та ЄС запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2", через що проєкт був змушений скоротити виробництво.

"Сьогоднішні дії розвивають цю тенденцію, спрямовуючись на судна і компанії, що залучені в російському секторі СПГ та беруть участь у проєктах, важливих для майбутнього виробництва енергії у РФ", - йдеться у повідомленні.

Санкційні заходи стосуються таких суден: PIONEER (IMO 9256602), ASYA ENERGY (IMO 9216298), NOVA ENERGY (IMO 9324277), NORTH SKY (IMO 9953523) та SCF LA PEROUSE (IMO 9849887).

Також під санкції потрапили оператори цих суден: OCEAN SPEEDSTAR SOLUTIONS OPC (оператор суден PIONEER і ASYA ENERGY) та WHITE FOX SHIP MANAGEMENT (оператор судна NORTH SKY).

Загалом Британія запровадила санкції проти 15 суден і організацій, пов'язаних із російським СПГ.

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Теги:
Росія
санкції проти Росії
Війна з Росією
Велика Британiя
Світ про Україну
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