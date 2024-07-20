Британія заявила про дві атаки хуситів на судно під прапором Ліберії у Червоному морі
У суботу, 20 липня, Управління морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) заявило, що отримало повідомлення про два напади на судно за 118,5 км на північний захід від єменського міста Моха
Про це повідомляє Reuters.
Капітан судна повідомив про атаки з безпілотного літального апарату, який вибухнув неподалік від судна, і з надводного судна без екіпажу, яке також вибухнуло неподалік.
У результаті атак судно зазнало незначних ушкоджень.
За інформацією джерела з морської безпеки, судно, яке було ідентифіковано як контейнеровоз під прапором Ліберії, було атаковане катером і безпілотниками. Після нападу судно продовжувало маневрувати на максимальній швидкості, щоб врятуватися, очікуючи на підтримку з боку військового корабля.
За словами UKMTO, капітан "згодом повідомив про подальші спостереження БпЛА", додавши, що "і судно, і екіпаж знаходяться в безпеці".
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15 липня єменські хусити атакували безпілотником танкер CHIOS LION, який перевозив 100 тис. тонн російської сирої нафти у Червоному морі.
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