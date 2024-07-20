Британія заявила про дві атаки хуситів на судно під прапором Ліберії у Червоному морі

Про це повідомляє Reuters.

Капітан судна повідомив про атаки з безпілотного літального апарату, який вибухнув неподалік від судна, і з надводного судна без екіпажу, яке також вибухнуло неподалік.

У результаті атак судно зазнало незначних ушкоджень.

За інформацією джерела з морської безпеки, судно, яке було ідентифіковано як контейнеровоз під прапором Ліберії, було атаковане катером і безпілотниками. Після нападу судно продовжувало маневрувати на максимальній швидкості, щоб врятуватися, очікуючи на підтримку з боку військового корабля.

За словами UKMTO, капітан "згодом повідомив про подальші спостереження БпЛА", додавши, що "і судно, і екіпаж знаходяться в безпеці".