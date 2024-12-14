Британський прем'єр Стармер закликав лідерів країн G7 посилити тиск на економіку РФ за допомогою нових санкцій

Про це він заявив під час відеоконференції лідерів країн G7, передає Європейська правда.

Стармер зазначив, що оскільки президент РФ Володимир Путін не демонструє готовності до поступок, важливо надати Україні всю необхідну підтримку, щоб зміцнити її позиції на майбутнє.

Він наголосив на необхідності продовжувати завдавати "максимального болю" Путіну, збільшуючи військову допомогу Україні й запроваджуючи нові санкції.

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Лідери погодилися, що єдність країн G7 є критично важливою в умовах глобальної нестабільності, і що країни повинні працювати разом для забезпечення міжнародної стабільності та безпеки.