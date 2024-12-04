Прем'єр Британії Стармер заявив про необхідність посилення позиції України перед ймовірними переговорами з РФ

Про це він заявив під час своєї промови 2 грудня.

"Давайте будемо відвертими, майбутнє свободи в Європі вирішується сьогодні. Ми стикаємося з близькою і справжньою небезпекою, з Росією, як непостійним, все більш відчайдушним агресором, який на нашому континенті мобілізує всі свої ресурси - разом з північнокорейськими військами та іранськими ракетами - з метою вбивати і завойовувати", - заявив британський прем'єр.

Водночас Стармер закликав усіх присутніх під час промови зупинитися і на мить замислитися над тим, що означатиме для них і для всього світу перемога Росії. Він також додав, чим далі просуваються російські війська, тим ближчою стає загроза.

"Тому ми повинні продовжувати підтримувати Україну і робити все можливе, щоб підтримувати її самооборону стільки, скільки буде потрібно. Поставити Україну в якомога сильнішу позицію на переговорах, щоб вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах, які гарантують її безпеку, незалежність - і право обирати своє майбутнє", - наголосив він.